رئيس جامعة سوهاج يستقبل الملحق الثقافي لسفارة المملكة الأردنية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور عبد الله الحراحشه الملحق الثقافي لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة، ووفداً أردنياً وعدد من الطلاب الوافدين من المملكة، وذلك بمقر مكتبه بالحرم الجامعي القديم.

وثمن رئيس الجامعة، التعاون المثمر بين البلدين فى الجوانب الأكاديمية، موضحاً أن اللقاء بحث آليات التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأردنية، من خلال التبادل العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين خاصة بالمجال الطبي، و توسيع نطاق التبادل الطلابي، والإشراف المشترك علي الرسائل العلمية، الي جانب تدشين مشاريع بحث علمي مشترك بين البلدين.

وأوضح النعماني ان الجامعة تسعي كجزء من خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال إستحداث برامج تعليمية جديدة تلائم احتياجات سوق العمل، واستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب بجميع الدول للدراسة داخل جامعة سوهاج.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الله الحراحشه، عن سعادته بالتواجد فى هذا الصرح التعليمي العريق، موجهاً خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني على حسن الاستقبال والضيافة، ولجميع القائمين على العمل داخل تلك المؤسسة التعليمية المميزة، وما يبذله من مجهودات للطلاب الوافدين لتسهيل كافة إجراءات الدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، وتوفير إقامة معيشية مناسبة، ليكونوا سفير لمصر فى بلادهم، متمنياً المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الدكتور عبد الله ايضا خلال اللقاء بدور الجامعة في دعم القضية الفلسطنية، الي جانب تقدمها الملحوظ في التصنيفات العالمية وآخرها حصولها علي المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في معيار البنية التحتية، وقفزاتها المتتالية في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة، مشيداً ايضاً بما شاهده من منشآت تعليمية متميزة و علي اعلي مستوي من الجودة وذلك بالمقر الجديد للجامعة.

وفي نهاية اللقاء أهدي الدكتور عبد الله هدية تذكارية للدكتور حسان النعماني وهي عبارة عن درع مجسم تذكاري لمدينة البتراء الأثرية في الأردن.