أتوبيس مدرسة يدهس طالبة تحت عجلاته.. تفاصيل

تحقيقات موسعة فتحتها نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لكشف ملابسات مصرع طالبة دهسها أتوبيس مدرستها تحت عجلاته بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "مي"، 8 سنوات، بها بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطالبة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمروها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها على الفور.

ومن جانبها مكنت أجهزة الأمن من القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.