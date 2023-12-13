غضب داخل اتحاد الكرة بسبب طلب الكاف بشأن مباراة صن داونز وبيراميدز

أبدى اتحاد الكرة المصري تعجبه الشديد من الطلب غير المألوف من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن طلب عدد كبير من الدعوات المجانية للاتحاد ورعاته وكذلك الضيوف، في مباراة بيراميدز أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري الأبطال.

ويحل صن داونز الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء ١٩ ديسمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وفوجئ اتحاد الكرة بطلب رسمي من الكاف يطلب فيه من نادي بيراميدز واتحاد الكرة المصري بصفته الاتحاد صاحب الأرض، الحصول على أكثر من 700 دعوة مجانية بدرجة الضيوف الأكثر أهمية والدرجة الأولى والدرجات المختلفة، بجانب ما سيحصل عليه الفريق الضيف ليصل المجموع إلى أكثر من ألف تذكرة يتحملها نادي بيراميدز.

الاتحاد أوضح أن العدد الكبير المطلوب مستغرب للغاية بالنسبة للعدد الإجمالي للتذاكر التي سيتم طرحها للبيع عبر موقع تذكرتي، بجانب عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء نفسه، وهو طلب غير منطقي أبدى النادي تعجبه الشديد بشأنه، وأثار توقيت الطلب قبل تلك المباراة فقط حالة من الدهشة والتخوف لمحاولة التدخل الجماهيري من كاف لصالح الفريق الجنوب أفريقي الذي ينتمي لمجموعة استثمارات رئيس الكاف باتريس موتسيبي.

أضاف مسئولو الجبلاية أن العدد المطلوب من بيراميدز لم يحدث من قبل حتى في مباريات أكبر ومن قبلها لقاء الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي أو دوري الأبطال والذي أقيم باستاد القاهرة ولم يتجاوز ربع هذا العدد على أقصى تقدير، وأن طلب الكاف غير منطقي بالمرة بالنسبة للقاء بيراميدز وصن داونز.

