موعد محاكمة المتهم بقتل شخص وإصابة نجله في المرج

تعقد محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة سائق توك توك المتهم بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض في مشاجرة بينهم منطقة المرج 3 يناير المقبل.

وكشف أمر الإحالة بالقضية أن الخلاف بين المتهم ونجل المتوفي قديم وبدايته عندما اتهم الأول الثاني بأنه سرق منه لعبة لا يتعدى ثمنها 20 جنيها.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات أن يوم الواقعة توجه المتهم بمركبته التوك توك الي المجني عليهما وتعدي عليهما بالألفاظ النابية فطلب نجل المتوفي منه الابتعاد عن شارعه نافيا سرقته أي شيء منه.



وأضافت التحريات إلى أنه نشبت مشادة كلامية بين الشابين تطورت إلى مشاجرة اقدم فيها المتهم علي طعن الشاب الأمر الذي دفع والده إلى التدخل للفصل بينهما ومنع وقوع جريمة الا ان المتهم طعنه في صدره فأسقطه قتيلا.





ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.





وبسؤال المصاب أكد حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو في حقه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو في حقه سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جهة أخري أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على عاطل متهم بحيازة الحشيش المخدر وبندقية آلية بمدينة السلام، بالسجن المشدد 7 سنوات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم "س.ط" عاطل أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت في المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.