تدشين المبادرة الرئاسية للفحص المبكر عن الأورام السرطانية بسوهاج

شارك هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، في فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تحت شعار " إنزل ـ إكشف ـ إطمن "، بحضور الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وذلك من وحدة طب الأسرة بقرية " روافع القصير ".

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، واستمرارا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100مليون صحة"، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تشمل عمل استبيان لمعرفة عوامل الخطورة الخاصة بسرطان " الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم "، وتستهدف المواطنين من سن 18 عاماً فأكثر، مشيراً إلى أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 204 مركز ووحدة صحية، تغطي كافة ربوع المحافظة، مؤكداً أن جميع الفحوصات والعلاج بالمجان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تدريب الكوادر الطبية وتأهيلهم للعمل بالمبادرة، حيث يتم فحص المواطنين عبر عدة خطوات يجريها الفريق الطبي، تبدأ بطرح أسئلة على المريض، ثم إجراء الفحوصات المتخصصة سواء معملية أو إشعاعية، واستكمال باقي الخطوات المقررة بالمبادرة، ثم يتم تحويل المريض إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة، وصرف بروتوكول العلاج طبقاً لما هو مقرر للمريض بالمجان .