الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تُدين مصادرة أراض فلسطينية في القدس المحتلة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي.

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وأكد المتحدث الرسمي -في بيان اليوم الأربعاء أن هذا الفعل يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.

وقال "رشدي "إن مصادرة الأرضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، مُضيفاً "أن على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة خاصة في ضوء الأيدولوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.

وفي سياق متصل أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدّة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتدادا لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي والتاريخي.

وأكدت المنظمة  في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

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