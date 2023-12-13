أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بوصول 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح.

المستشفيات المصرية

وأكد وصول 16 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية، كما أن 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرً إلى وصول 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

يذكر أن مسؤول أمريكي، أكد أن صاروخين أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أخطأوا ناقلة تجارية، بالقرب من مضيق باب المندب الرئيسي.

وأوضح المسؤول أن سفينة حربية أمريكية أسقطت أيضًا طائرة دون طيار يشتبه أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث، ولم يصب أحد بأذى في الهجوم، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" أنّ السفينة المستهدفة، وهي ناقلة النفط والكيماويات، التي ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالًا في البحر الأحمر.

السفينة القادمة من الهند

وكانت السفينة قادمة من الهند وعلى متنها طاقم أمني مُسلح، ولم يتسن على الفور الاتصال بمديري السفينة للتعليق، ولم يعترف الحوثيون على الفور بالهجوم.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.