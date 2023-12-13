تأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية نواب العمرانية

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قرار بتأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية لشهر مايو 2024 نظرا لتغيير الدائرة القضائية.

وكان الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية السابق، قد تقدم بطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية على نتيجة الانتخابات والتي تمت في أكتوبر 2020، وأسفرت عن إعلان نجاح كل من محمد عبد الحميد، وأحمد عاشور، وتقدم إسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي، والفريق القانوني المرافق بنسخ محاضر الفرز، والتي تتعارض بشكل جسيم مع النتائج المعلنة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب في جمهورية مصر العربية أعلن عن القوانين الجديدة للترشح والتي تشمل موعد انتخابات مجلس النواب في مصر 2025 وموعد فتح باب الترشح وطريقة التقديم على مقاعد مجلس النواب بالإضافة إلى توضيح كامل للشروط المقررة للترشح، كل ذلك سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

موعد انتخابات مجلس النواب في مصر 2025



من المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب الجديدة قبل انتهاء الدورة الحالية بحوالي 60 يومًا، على أن يكون موعد انتخابات مجلس النواب في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري 2024.