قائمة اتلتيكو مدريد لمباراة لاتسيو في دوري الأبطال

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن قائمة فريقه لمباراة لاتسيو والتي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





ويستعد أتلتيكو مدريد لمباراة لاتسيو المصيرية، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور في المباراة والتي تعتبر مباراة صعبة.



ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ويملك في رصيده 11 نقطة خلفه لاتسيو وصيفا بفارق نقطة، حيث يملك الفريق الإيطالي 10 نقاط.





قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة لاتسيو:



في حراسة المرمى: يان أوبلاك - جربيتش - جوميز.

في خط الدفاع: خيمينيز - أزبليكويتا - سوينوتشو - سافيتش - مولينا - جافي جالان - هيرموزو - رينيلدو.

في خط الوسط: ساؤول - لينو - ماركوس ليورنتي - فيتسل - ريكويلمي، خيسميرا.

دي بول - كوكي .

في خط الهجوم: جريزمان - ممفيس ديباي - كوريا - موراتا.

