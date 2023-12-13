الأهلي يعاين ملعب الجوهرة المشعة قبل ملاقاة اتحاد جدة بمونديال الأندية

أبلغ مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مسئولي الأهلي بأحقية الفريق في زيارة ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدًا الخميس في تمام الثامنة مساء ولمدة نصف ساعة.





ويشهد ملعب الجوهرة مواجهة الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتأتي الجوائز المالية للبطولة على النحو التالي ..

الفريق صاحب اللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.