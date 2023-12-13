234 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات الصحية بالشرقية خلال فترة الانتخابات

قدمت الفرق الطبية خدماتها الصحية بمحافظة الشرقية، ل234 ألف و153 مواطن بمحافظة الشرقية، من خلال منافذ تقديم الخدمة الطبية، وذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية من الأحد حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددهم ٢٥ مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد ٨٢٧٧٢ مواطن خلال ثلاثة أيام، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي، والحضانات، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعي، وإجراء الأشعات والمناظير، والعمليات الجراحية لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٩ وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد ٨٦٥٦٦ مواطن تردد عليها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٩٢٧٧ طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ٥٥٥٣٨ مواطن بمحافظة الشرقية.

وأكد مسعود، إستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.