لجنة الفيفا تخطر الأهلي بالأمور التنظيمية في المونديال

قام مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» بعقد اجتماع تحضيري مع بعثة الأهلي في فندق الإقامة بجدة على هامش مشاركة الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية.





وحضر الاجتماع التنسيقي من بعثة الأهلي كل من حنان الزيني، منسق البعثة ومدير التراخيص واللوائح، وخالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر، مدير الإعلام، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، ومن الوفد الإعلامي عبدالحميد جلال ومحمد سلطان.

التأكيد على الأمور التنظيمية ..

كما شهدت فعاليات الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023؛ للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة، والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ، ووصول الفريق لملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة ، بعد أن تخطى الفريق السعودي أوكلاند بثلاثية من دون رد.