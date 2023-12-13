رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للطلاب

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالمشاركة الإيجابية، والأداء المشرف لأسرة طلاب من أجل مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد التواجد المستمر للأسرة في فاعليات الجامعة، وأحداثها المتوالية، ومشاركاتها في " يوم تفوق جامعات مصر" الذي شهده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتقى خلاله بشباب الجامعات المصرية، وكذا استقبال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زياراته للجامعة، مؤكداً على أن أسرة طلاب من أجل مصر هي نواة لبناء الفكر الإيجابي بين شباب الجامعات، والعمل الهادف لمستقبل وطننا الغالي مصر.