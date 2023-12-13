استجابة للوفد.. القومية للشرب: توصيل الصرف الصحي لقرية العزازي ضمن حياة كريمة

كشفت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفاصيل تراكم مياه الصرف الصحي بقرية العزازي في الشرقية ووجود شكاوى من المواطنين تجاه تتضررهم بمياه الصرف الصحي المتراكمة.

مشروع الصرف الصحي في قرية العزازي

وكشفت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأن مشروع الصرف الصحي في قرية العزازي بمركز فاقوس في محافظة الشرقية سوف يتم خدمته ضمن مبادرة تنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

جاء ذلك في الشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان " أهالي قرية العزازى في الشرقية شكوى من تراكم مياه الصرف الصحي" بتاريخ الأحد 29 أكتوبر لعام 2023.