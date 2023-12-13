محافظ الشرقية يُشيد بالجهود المبذولة من الأجهزة لظهور الانتخابات الرئاسية بصورة حضارية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية، برفع حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع إنطلاق الإنتخابات الرئاسية على مدار الـ3 أيام السابقة خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ من ديسمبر الجارى، لخروج العُرس الانتخابي في أبهى صورة حضارية مشرفة أمام العالم.

وأثنى محافظ الشرقية، على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم جميع التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين، تيسيرا عليهم لدخول اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر لإختيار رئيسهم بحرية وديمقراطية، فضلاُ عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات الثلاثة حفاظاً على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المواطن الشرقاوي قد كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي سيسجلها التاريخ، والتى تعكس إعلاء المصريين لقيمة المواطنة وإدراكهم لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، موضحا أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصرى بحجم المسؤلية الوطنية التي تقع على عاتقه في صناعة المستقبل وتعزيز الديمقراطية في مصر.