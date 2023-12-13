محمد نور الدين رئيسًا لقطاع تطوير الأعمال بـ "برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية"

استكمالًا لعملية إعادة الهيكلة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والتي بدأت بتولي حسن سمير فريد منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بداية العام وتبعه إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة وتوابعها وتولي الدكتور محمد عياد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي،

وأعلنت برايم انفستمنتس ذراع إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية لدى برايم القابضة عن تولي محمد نورالدين منصب “رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية” بداية من شهر ديسمبر 2023.

ويمتلك نورالدين خبرة تمتد لأكثر من 21 عاماً في مجال إدارة الأصول في مصر، حيث شغل نورالدين منصب العضو المنتدب لشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية منذ عام 2018 قبل انتقاله للعمل بمجموعة برايم القابضة.

قال محمد قطب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لـشركة برايم انفستنمنتس لإدارة الاستثمارات المالية، إن انضمام نورالدين إلى الكفاءات المحترفة المتواجدة بالشركة لتعظيم حجم المحافظ والصناديق المدارة من قبل الشركة وكذلك للاستفادة من رؤيته وخبرته الممتدة في مجال إدارة الأصول في مصر.

اعتبر حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة، أن انضمام "نور الدين" مكسب وخطوة هامة لمجموعة برايم في ظل خطتها المستقبلية لعودة الشركة إلى سابق عهدها في الأداء والربحية مما يعود بالنفع على مساهمين الشركة القابضة وتعظيماً لأداء الشركة لخدمة سوق المال المصري والاقتصاد ككل