استجابة للوفد.. القومية للشرب تؤكد تنفيذ الصرف الصحي بقرى نجع حمادي قريبًا

أكدت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن قرى مركز نجع حمادی سیتم تنفيذ الصرف الصحي بها ضمن مبادرة تنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

تنفيذ شبكة الصرف الصحي

وأوضحت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأن قرى مركز نجع حمادي بأنها تخضع للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ومن بين محاورها تنفيذ شبكة الصرف الصحي بهذه القرى.

جاء ذلك في الشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان " توصيل الصرف الصحي حلم سكان مجلس المدينة في نجع حمادی ۰۰ شكوى من تراكم مياه الصرف الصحي بالشوارع" بتاريخ الأحد 5 نوفمبر لعام 2023.