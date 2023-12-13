انتهاء معرض الترفيه الإلكتروني E3 رسميًا

لقد انتهى معرض الترفيه الإلكتروني، المعروف باسم E3، رسميًا. "بعد أكثر من عقدين من معرض E3، كل معرض أكبر من سابقه، حان الوقت لنقول وداعًا. شكرًا على الذكريات"، هذا ما كتبته جمعية برامج الترفيه، الجهة المنظمة لمعرض E3، على موقع X. وكتبت المجموعة التجارية الصناعية أنه مكتوبة بـ GGWP أو "لعبة جيدة، لعبت بشكل جيد".

لقد تم توثيق مشاكل E3 بشكل جيد في السنوات الأخيرة، حيث يمكن القول إن الوباء أدى إلى تفاقم زوال معرض ألعاب الفيديو. لم يكن هناك معرض E3 شخصيًا منذ عام 2019. وقد أقيمت نسخة 2021 افتراضيًا، لكن وكالة الفضاء الأوروبية قامت بتعليق أحداث 2020 و2022 و2023 بالكامل.



أخبرت وكالة الفضاء الأوروبية أعضائها هذا الربيع أنه بعد انسحاب الأسماء الكبرى من معرض E3 المخطط له هذا العام، فإن الحدث "ببساطة لم يحظ بالاهتمام المستمر اللازم لتنفيذه بطريقة من شأنها أن تعرض حجم صناعتنا وقوتها وتأثيرها". تم تعيين ReedPop، منظم PAX وNew York Comic Con، لتشغيل E3 2023 قبل تجهيز الحدث.

"نحن نعلم أن الصناعة بأكملها واللاعبين والمبدعين على حدٍ سواء لديهم شغف كبير بـ E3. وقال ستانلي بيير لويس، الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة الفضاء الأوروبية، لصحيفة واشنطن بوست: “نحن نشارك هذا الشغف”. "نحن نعلم أنه من الصعب أن نقول وداعًا لمثل هذا الحدث المحبوب، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به نظرًا للفرص الجديدة التي توفرها صناعتنا للوصول إلى المعجبين والشركاء."

في الحقيقة، كانت الكتابة على الحائط قبل أن يسمع أي منا عن كوفيد-19. اختارت شركة Sony، أكبر ناشر في الصناعة، عدم المشاركة في نسخة 2019. رفضت EA عقد مؤتمر صحفي لمعرض E3 في ذلك العام أيضًا، وبدلاً من ذلك اختارت تشغيل عرض EA Play الخاص بها قبل أيام قليلة من حدث الصناعة.

لم يعد العديد من الناشرين بحاجة إلى E3 لعرض قائمة ألعابهم القادمة. لقد كان من المعتاد أنهم بحاجة إلى إبرام صفقات مع تجار التجزئة لتأمين مساحة على الرف لألعابهم وأجهزتهم قبل موسم العطلات، وغالبًا ما يتم إبرام هذه الاتفاقيات في E3. لكن الصناعة تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. على الرغم من وصول عدد كبير من الألعاب الكبيرة في أكتوبر الماضي، يقوم الناشرون الآن بإصدار عناوين رئيسية على مدار العام (إلى حد كبير لمساعدتهم على تحقيق أهداف الإيرادات ربع السنوية). يركز البعض الآخر على دعم ألعاب الخدمة المباشرة طويلة المدى والتي لا تخضع لأي تقويم إصدار. تعني مبيعات الألعاب الرقمية أيضًا أن الناشرين ومالكي المنصات لا داعي للقلق كثيرًا بشأن الشراكات مع تجار التجزئة.

سبب رئيس آخر لزوال E3 هو أن الناشرين يمكنهم الآن عرض ألعابهم للجماهير مباشرة في أي وقت ودون الاضطرار إلى الكفاح من أجل جذب الانتباه ضد المنافسين في معرض تجاري. تجذب أمثال Nintendo وSony انتباه مئات الآلاف من المعجبين عندما يكون لديهم Nintendo Direct أو State of Play.

هناك العديد من الطرق التي يمكن لكبار الناشرين من خلالها الإعلان عن ألعابهم لدرجة أن معرض E3 لم يعد ضروريًا في هذا الصدد. يعني تخطي E3 أيضًا أن الناشرين لن يضطروا إلى التعامل مع تكاليف حضور معرض تجاري أو الالتزام بالمواعيد النهائية لكيان آخر لتجهيز العروض التوضيحية أو المقطورات.

من ناحية أخرى، قد يؤدي موت E3 إلى الإضرار بالاستوديوهات المستقلة التي تعتمد على المعارض التجارية لعرض ألعابها للناشرين على أمل تأمين صفقات التوزيع أو التمويل. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الإضرار بالناشرين الصغار الذين يتعين عليهم التنافس مع الشركات العملاقة لجذب الاهتمام.

على الرغم من احتمال انتهاء معرض E3، إلا أن أحداث الألعاب لن تختفي. Gamescom، على سبيل المثال، أكبر بكثير من E3 من حيث الحضور وعوامل أخرى.

Summer Game Fest، وهو نوع من استبدال E3 بدأه منتج ومضيف The Game Awards Geoff Keighley في عام 2020، توسع في العام الماضي ليشمل حدثًا ماديًا لأول مرة. أقام بعض الناشرين الرئيسيين – مثل Capcom وUbisoft وXbox – عروض ألعاب بالتعاون مع Summer Game Fest هذا العام. سيعود الحدث في نسخته الخامسة في عام 2024. ربما لا يزال بإمكانك توقع استمرار العديد من الناشرين في إقامة المعارض في مايو ويونيو، على الرغم من وفاة E3.