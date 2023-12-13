الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتوقع المزيد من عمليات النزوح في الشرق الأوسط

عمليات النزوح
عمليات النزوح

 

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الأربعاء عن توقعه بالمزيد من عمليات النزوح في الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس والذي أدى إلى نزوح 85% من سكان قطاع غزة داخليا.

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وقال جراندي -حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "من المؤسف أننا نتوقع المزيد من الوفيات والمعاناة بين المدنيين وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة"، وذلك خلال المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت قبل ساعات لصالح مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقد حظي مشروع القرار بموافقة 153 عضوا، مقابل رفض عشرة أعضاء وامتناع 23 عن التصويت.

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