سوني تحقق في هجوم محتمل ببرامج الفدية على Insomniac Games (فيديو)

تحقق شركة سوني Sony في هجوم محتمل ببرنامج فدية على شركة Insomniac Games التابعة لشركة PlayStation، الشركة المصنعة لسلسلة Spider-Man المحبوبة. أعلنت مجموعة قرصنة تدعى Rhysida مسؤوليتها عن الحادث المزعوم وأعلنت أنها ستبيع أي بيانات تم الحصول عليها مقابل 2 مليون دولار في غضون سبعة أيام إذا لم تدفع Insomniac وSony المبلغ، وفقًا لما ذكرته Cyber Daily.

من المحتمل أن تتضمن هذه البيانات الأشياء المعتادة، مثل رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمستندات السرية والمعلومات الشخصية، لكن ريسيدا تقول إن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك. تدعي المنظمة أنها لم تسرق فقط المستندات الشخصية المتعلقة بالممثل الصوتي لـ Spider-Man، يوري لوينثال، ولكن الصور والتفاصيل المتعلقة بلعبة Wolverine القادمة.

ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت المجموعة وثائق إثبات الاختراق التي تشير إلى أنها التقطت لقطات شاشة من اللعبة، بالإضافة إلى فن الشخصيات المتعلق بالأبطال الخارقين الآخرين الذين قد يظهرون في العنوان. أنشأت ريسيدا موقعًا إلكترونيًا مؤقتًا للإعلان عن بيع الوثائق، وحثت المشترين على "اغتنام الفرصة للمزايدة على بيانات حصرية وفريدة ومثيرة للإعجاب". كما تعد بأنها “تبيع بيد واحدة فقط، ولا إعادة بيع”. الشرف بين اللصوص، على ما أعتقد.

Insomniac Games ضحية لهجوم أمني إلكتروني

أصدرت شركة سوني بيانًا حول هذا الأمر لمجلة Video Games Chronicle، كتبت فيه: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن Insomniac Games كانت ضحية لهجوم أمني إلكتروني". وتقول الشركة إنها "تحقق حاليًا في هذا الموقف"، لكنها لاحظت أن الهجوم المزعوم لم ينتشر إلى ما هو أبعد من Insomniac، لذا ظلت أقسام سوني الأخرى سالمة.

اشتهرت Insomniac مؤخرًا بألعاب Spider-Man وSpider-Man 2 وSpider-Man: Miles Morales، لكن الشركة قطعت أسنانها في التسعينيات حيث صنعت منصات PlayStation تحظى بتقدير كبير مثل Spyro the Dragon وRatchet & Clank. تم الكشف عن لعبة Wolverine الخاصة بالمطور في عام 2021 ولا يوجد تاريخ إصدار معلن.



أما شركة سوني فهي من أكبر الشركات في العالم، لذا فهي تميل إلى جذب هذا النوع من الأشياء. ووقعت الشركة ضحية لهجوم فدية مماثل في أكتوبر الماضي، والذي كشف المعلومات الشخصية لأكثر من 7000 موظف. في سبتمبر، زعمت مجموعة قرصنة تدعى Ransomed.vc أنها اخترقت "جميع" أنظمة سوني المتصلة، لكن قراصنة آخرين زعموا أن هذه كانت عملية احتيال. قامت شركة سوني بالتحقيق في الهجوم المزعوم لكنها لم تصدر أي نتائج.