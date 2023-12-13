الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية التونسي يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

 

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مجددا دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

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«الفيتو الأمريكى» يحكم بإعدام الشعب الفلسطينى

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تونس تطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني

 

وذكرت وزارة الخارجية التونسية  فى بيان اليوم أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة العمل التي يقوم بها عمار لجنيف فى الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية الراهنة والوضع في فلسطين، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصاد والتجارة والتعليم.

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