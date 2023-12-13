ياسمين عبدالعزيز تكشف حقيقة زيارتها لـ تل أبيب|حذف المنشور يثير الشكوك

بعد ظهورها بعلم فلسطين

فوجئت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمنشورات متداولة لها عبر مواقع التواصل، إذ تفيد بأنها ذهبت مسبقًا إلى تل أبيب، وهذا بعد حملها علم فلسطين خلال حضورها حفل توزيع جوائز وشوشة؛ تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ياسمين عبدالعزيز ترد على اتهامات بزيارتها تل أبيب

وجاءت ياسمين عبدالعزيز ببعض التعليقات التي تلقتها بعد حملها علم فلسطين، وقامت بنشرها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، الأمر الذي اعتبروه تناقضًا في موقفها من دعم القضية الفلسطينية، فعلق أحد المتابعين على صورتها ببرنامج إكس (تويتر سابقًا): "شعوب عاطفية نايمة في العسل، ياسمين عبدالعزيز هي نفسها قبل فترة كانت في تل أبيب"، وكتب آخر: "مدري ليش وقت شوفت هاشتاج #ياسمين_عبد_العزيز تذكر وقت كانت في تل أبيب.. ممكن عشان الأوضاع المؤلمة في غزة، ممكن انتهى شغلها في إسرائيل واليوم تحب أهل غزة بس حبيت أحط صورتها وهي في تل ابيب سبحان الله مغير الأحوال".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وردت ياسمين عبدالعزيز على تلك الشائعات بسخرية قائلة: "تل أبيب. يا ولاد الإيه العلم حرقكم أوي".

ورغم ذلك، إلا أن تفاجأ متابعو الفنانة ياسمين عبدالعزيز بحذف المنشور من على صفحتها الرسمية، بعد ساعات قليلة من نشره، لتزداد تساؤلات متابعيها.

ياسمين عبدالعزيز تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات

وعلى الجانب الآخر، تنسحب ياسمين عبدالعزيز من السباق الرمضاني القادم؛ لتتفرغ لفيلمها الجديد، إلا أنها لم تفصح عن اسمه أو الدور التي تجسده، ويعد هذا العمل بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات منذ أن قدمت فيلمها الأخير "الأبلة طم طم" في عام 2018.

أحمد العوضي يدخل السباق الرمضاني بـ "حق عرب" دون زوجته

ورغم نجاح الثنائي ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي وتناغمهم في العمل سويًا، إلا أنهم تعرضون للانتقادات من قبل المشاهدين، ليرون الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب ضده، فأعمالهم المشتركة المتكررة ستشعر المشاهد بالملل والروتين، مما استجاب الثنائي لآراء الجمهور وقررا الفراق، فيحضر أحمد العوضي لمسلسله القادم في رمضان 2024، وهو "حق عرب"، ويشاركه في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد أحمد ماهر حلا شيحة، محمد علاء.