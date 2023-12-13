مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي يشهد توقيع 60 اتفاقًا بـ26.5 مليار دولار

وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 26.5 مليار دولار في عددٍ من القطاعات الحيوية، وتم توقيع الاتفاقيات على هامش خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير التجارة الصيني Li Fei.

هذا وحضر المؤتمر نحو 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية والسبل لزيادة التعاون بين البلدين.

واستضافت بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي أمس الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.

ويعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في مجالات عدة، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.