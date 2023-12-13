الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي يشهد توقيع 60 اتفاقًا بـ26.5 مليار دولار

مؤتمر الاستثمار الصيني
مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي

وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 26.5 مليار دولار في عددٍ من القطاعات الحيوية، وتم توقيع الاتفاقيات على هامش خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير التجارة الصيني Li Fei.

 

هذا وحضر المؤتمر نحو 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية والسبل لزيادة التعاون بين البلدين.

 

واستضافت بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي أمس الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.

 

ويعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في مجالات عدة، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية

الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة التوصل لهدن إنسانية جديدة في قطاع غزة

تواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة

هواوي تكشف عن أول سماعاتها بتقنية الأذن المفتوحة وHUAWEI MatePad Pro
الجريدة الورقية