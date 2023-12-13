يلتقي فريقا الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التى تجمع الفريقين، مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ثلاثي في الهجوم بتشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر- يوسف أوباما.

وخط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيري- وأحمد مصطفى زيزو.

تدريبات الزمالك

وأدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي الحصة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها مساء غدا الخميس باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الاخر، قرر الجهاز الفني للزمالك تأجيل عودة محمود حمدي الونش في الظهور بمباريات الفريق لتجهيزه من الناحية الفنية بشكل أكبر وبالتالي لن يكون ضمن قائمة مباراة المصري البورسعيدي وإن كان هناك تفكير في تواجده على مقاعد البدلاء دون المشاركة.

حيث يرى الجهاز الفني أن مسألة عودة الونش بعد تعافيه من الإصابة مباشرة قد يضره ويحتاج لمزيد من الوقت ليكون اكثر جاهزية من الناحية الفنية.