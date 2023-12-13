محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تبدأ فى ٩يناير المقبل..

وقال مختار، إن هناك 1مليون و25 الف و387 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية..

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 9 إلى13 يناير ،وفي المرحلة الاعدادية العامة، الاول الاعدادي من يوم9 إلى 17يناير ، والثاني الاعدادي من 10 إلى17 يناير، والثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير ، والاعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من9 إلى 17، والصف الثاني الاعدادي المهني من 10 إلى 17 يناير والصف الثالث الاعدادي المهني من 18 إلى 25 يناير ، وفي المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام من 9 إلى 24 يناير ، والصف الثاني الثانوي العام من 10 إلى 25 يناير ، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الاول والثاني والثالث من 9 إلى 10 يناير، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 إلى 11 يناير، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من 9 إلى 14يناير والصف السادس من9 إلى 13 يناير ، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من9 إلى 14 يناير والثالث الاعدادي مكفوفين من18 إلى 25 يناير ، والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من9 إلى 25 يناير والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من10 إلى 25، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من 9 إلى 13 يناير ، ومن الصف السادس الي الثامن من9 إلى 11 يناير ، والصفوف الاول والثاني الاعدادي من9 إلى 14يناير ، والصف الثالث الاعدادي من18 إلى 25يناير ، والصف الاول الثانوي من 9 إلى 24 يناير ، والصف الثاني الثانوي من 10 إلى 25يناير، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 9 إلى 24 يناير والصناعي من 9 إلى 24 يناير، والتجاري من 9 إلى 25 يناير.

ووجة محافظ الدقهلية الى وكيل وزارة التربيه والتعليم ضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



