السولية : تواجد الأهلي في مونديال الأندية شرف عظيم

تحدث عمرو السولية ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة الأحمر في منافسات مونديال الأندية بالسعودية ، مشيرًا إلى أن التواجد في مثل هذه المناسبة أوقات متكررة شرف عظيم، مشيرًا إلى أن اللاعبين هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.



وقال السولية : «المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة».

وأضاف خلال تصريحاته : «أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة».

وواصل : «هناك تطور واضح في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، و مؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وكأس العالم ٢٠٣٤، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية».

وتابع: «نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين».