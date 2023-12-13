مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى تاكسي أجرة أثناء سيرهما على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش خلف المنطقة الصناعية بالمساعيد.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد حسين المقلوز وإصابة 2 آخرين بإصابات بالغة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق آخر، أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تعطيل الدراسة في المحافظة غدا الأربعاء فقط؛ نظرا لتوقعات سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس غدًَا، تقرر تعطيل الدراسة غدا فقط بالمدارس وينتظم العمل بالإدارات التعليمية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت بيانًا جديدًا لها، بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء 13 ديسمبر 2023، موضحة الظواهر الجوية التي تشهدها المدن والمحافظات وكذلك درجات الحرارة لبعض المناطق.