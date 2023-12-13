الأهلي يخوض مرانه الثاني استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في جدة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا