أوقاف البحيرة: افتتاح 189 مسجدًا وعقد 14509 مقرأة و٩٦ أمسية ابتهالية في 2023م

حققت مديرية أوقاف البحيرة، خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع.

أوضحت مديرية أوقاف البحيرة، أن هذه الإنجازات جاءت على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت مديرية أوقاف البحيرة عدد (17) قافلة دعوية خلال العام المالي 2023/2024 ، وبيانها كالتالي :

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف:

● تم تسيير عدد ( ١٧ ) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف ) إلى منطقتي بدر وادي النطرون بمديرية أوقاف البحيرة خلال العام 2023م .

القوافل الداخلية :

● تم تسيير عدد ( 17 ) قافلة دعوية للمناطق النائية .

الأسابيع الدعوية والثقافية :

● تم تنفيذ عدد ( 29 ) أسبوعًا ثقافيًّا ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمحافظة بمختلف الإدارات.

2. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

● تم تنفيذ عدد ( 255 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المحافظة.

3. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد ( ٢٠٠ ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي :

● عدد ( 78 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية.

● عدد ( 29 ) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى المديرية.

4. المنبر الثابت :

● تم تنفيذ عدد ( 1781 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد ( 45 ) مساجد على مستوى المديرية .

5. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( ٨٤ ) درس منهجي أسبوعيا ، على النحو التالي :

● عدد ( ٨٤ ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة أسبوعيا، وذلك بعدد ( 82 ) مسجد على مستوى المحافظة .

● عدد ( 2 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات أسبوعيا ، وذلك بعدد ( 2 ) مسجدًا على مستوى المحافظة.

6. البرنامج التثقيفي :

● تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بعدد ( ١٧٥٠ ) مسجد على مستوى المحافظة ، بواقع ( ١٠٥٠٠٠ ) لقاء أسبوعيًّا بكل مسجد.

7. المبادرات :

● تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد ( ٩٦ ) ندوة بعدد ( ٩٦ ) مسجدًا على مستوى المحافظة .

● مبادرة حق الوطن:

● تم تنفيذ مبادرة حق الوطن بعدد ( ٤٨ ) مسجد علي مستوي المحافظة بواقع ( ٩٦ ) مسجد

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت المديرية عدد ( 14509 ) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي :

● مقارئ الأئمة : وعددها ( 44 ) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 2288 ) مقرأة على مستوى المديرية .

● مقارئ الأعضاء : وعددها ( 48 ) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 2496 ) مقرأة على مستوى المديرية.

● مقارئ الجمهور : وعددها ( 185 ) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد ( 9620 ) مقرأة على مستوى المديرية.

● المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 53 ) مقرأة على مستوى المديرية.

● مقارئ السيدات : لا يوجد.

● مقارئ الواعظات : وعددها ( 1 ) ، وتعقد يوم السبت بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد ( 52 ) على مستوى المديرية.

2. مجالس الإقراء :

● مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها ( 18 ) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد ( 231 ) مجلسًا على مستوى المحافظة.

3. مراكز التلاوة :

● مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها ( 1 ) مركزًا ، تعقد أيام الخميس بعد صلاة العصر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد ( 52 ) مجلسًا على مستوى المديرية.

4. مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد ( ٥ ) حلقة تحفيظ على مستوى المديرية ، وبيانها كالتالي :

● مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 3 ) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع ( 783 ) حلقة تحفيظ .

● مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 2 ) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص لـ3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 522 ) حلقة تحفيظ .

5. التحفيظ عن بعد :

● التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها ( 3 ) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد ( 624 ) حلقة .

6. الأمسيات الابتهالية :

● الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد ( ٩٦٠ ) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.

7. المسابقات القرآنية :

● عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

● عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

● عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

● بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

● بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

● الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

تم تنفيذ ( ٩ ) دورات لأكثر من ( 1000 ) امام واداري ، وبيانها كالتالي :

● تم تنفيذ الدورة التخصصية لعدد ( 5 ) أئمة

● تم تنفيذ ( 4 ) دورات في مجال الحاسب الآلي لعدد( 4 ) متدربًا؛

● تم تنفيذ دورة المكون الشرعي من الدورة المتكاملة السابعة للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد ( ٨ ) إمامًا وواعظة لمدة ستة أشهر.

● تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد ( 5 ) عاملًا.

● تم تنفيذ ( 1 ) دورات تأهيلية بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد ( 2 ) متدربًا.

● تم تنفيذ عدد ( 2 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد ( 100 ) إمام بالإدارات الفرعية.

● تم تنفيذ( ٣ ) معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات، لعدد ( ٢٠٠ ) امام .

● تم تنفيذ دورة اللغة العربية بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود لعدد ( ٢٠٠ ) امام

● تم تنفيذ دورة اللغة العربية بالتعاون مع جامعة دمنهور بالمركز اللغات للتدريب وذلك لعدد مائة إمام

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

● في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حققت مديرية أوقاف البحيرة أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام الحالي ( 189 ) مسجد، منها( 164 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 25 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

● حصول ( 15 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

● تم فرش ( 207 ) مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 59780 ) مترًا من السجاد ( المحراب ) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور

رابعًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

● تم توزيع ( 46 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

● تم توزيع ( 9٠٠٠٠ ) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.