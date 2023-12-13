المنوفية تعمل على رفع آثار الأمطار من الشوارع والميادين

تعمل الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية على رفع آثار الأمطار وتراكمات المياه، من خلال المعدات، بعد أن تعرضت عدة مراكز مساء أمس هطول أمطار غزيرة، بالتزامن مع اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية، وسط فرص جديدة لسقوط الأمطار.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار الأعمال التي تتم على أرض الواقع بكافة القرى والوحدات المحلية للمراكز والمدن وخلال الجولات الميدانية المستمرة منذ بداية الأمطار والتعامل الفوري.

رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع

وشهدت محافظة المنوفية مساء أمس، أمطارا على عدة مراكز منها تلا والشهداء وبركة السبع، ودفعت المحليات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمعداتها لشفط مياه الأمطار الموجودة في الشوارع.

ووجه محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها وللتعامل مع الطوارئ والأزمات.