الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

غدًا نظر تجديد حبس قاتل أسرته في دار السلام

حبس شخص استدرج صغيرا وأنهى حياته بالخصوص

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
 

حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن أسوان 

 

ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدرالهيروين)بحوزة متهمان، لأحدهما معلومات جنائية.

تنفيذ (596) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

 

ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين–فرد محلى وطلقتين) بحوزة متهمان ،لـهما معلومات جنائية.

 

مواد متعلقة

أمن المنافذ يواصل جهوده لمكافحة جرائم التهريب

الداخلية تواصل مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية

حبس تشكيل عصابي بتهمه سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية بإحدى المدارس بقنا

حبس 3 عاطلين لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

سقوط 9 متهمين بالإتجاربالمواد المخدرة خلال حملة بأسوان ودمياط

الأمن العام .. ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالمنوفية والدقهلية

الجريدة الورقية