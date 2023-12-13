اللجنة العامة بمركز إسنا: السيسي يحصل على 177482 صوتًا ويمامة 6539 صوتًا

أعلنت لجنة دائرة مركز إسنا بجنوب محافظة الأقصر، عن حصر الأصوات بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 177482 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4263 صوتا.

فيما حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 6539 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 362 صوتا.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

يشار إلى ان ماراثون الانتخابات الرئاسية قد انطلق خارج مصر في الأول من ديسمبر الجاري، داخل 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، بينما انطلقت أعمال التصويت الأحد الماضي للمصريين بالداخل على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق "10، 11، 12" ديسمبر الجاري.

وجرت انتخابات الرئاسة داخل مصر في 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة، وأشرف على انتخابات الرئاسة نحو 15 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق.

وتتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، ويجري البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

