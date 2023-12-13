أمن المنافذ يواصل جهوده لمكافحة جرائم التهريب

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2386) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (23) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (188) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.