الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة فتح تثمن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد حسين حمايل، المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية،  بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الوضع الكارثي في غزة بحاجة إلى قرارات على مستوى التصعيد الجاري.

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وأكد حمايل، بحسب تصريح منشور على وكالة انباء الشرق الأوسط، أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ويرفض أي حديث عن التهجير القسري، مؤكدًا بقوله "نثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال يرتكب  الجرائم ويقصف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة ارتكاب الجرائم في غزة.

وكان حمايل قد أعلن في وقت سابق لافتا إلى أن الحلول والنظريات الأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأي طرف.

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