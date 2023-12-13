الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إعلامي سعودي: من الصعب انتقال صلاح للاتحاد في يناير.. ومن الوارد فتح المفاوضات بعد نهاية الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الإعلامي السعودي أحمد علام، أن المفاوضات قد تعود مجددًا بين الأندية السعودية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه من الصعب ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

إقرأ أيضًا..

txt

محمد صلاح يعلق على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

txt

محمد صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2023

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مفاوضات الاتحاد مع صلاح لم تكلل بالنجاح بسبب ضيق الوقت في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن بكل تأكيد ستعود مجددا المفاوضات معه بقوة بعد نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "هناك منافسة بين الأندية السعودية على ضم العناصر المميزة، لكن المفاوضات تتم عن طريق لجنة الاستقطاب، وان تم فتح المفاوضات مع صلاح مجددا ستكون لضمه لصفوف الاتحاد زجال امضكاكخ سيغير كثيرا من مستوى الاتحاد".

وأكمل: "نادي الاتحاد لازال متمسك بالتعاقد مع محمد صلاح في المستقبل القريب، وهو لاعب مؤثر وله دور كبير مع ليفربول ويقدم مستويات مميزة ونتائج إيجابية، والنادي الانجليزي مؤخرا قام بالاستغناء عن بعض العناصر لكن لازال صلاح هو النجم الأول في الفريق".

وأتم: "مواجهة الأهلي والاتحاد ستكون من أقوى المباريات العربية وستشهد حضور جماهيري كبير، وسوف تشهد ازدحام كبير للغاية في عملية التذاكر، ونتمنى خروج اللقاء بشكل قوي، ومن يفوز سنكون داعمين له".

مواد متعلقة

أوسيمين: صلاح وحكيمي قدما الكثير ولكنني أستحق التتويج بالجائزة

صلاح وحكيمي وأوسيمين.. أسباب وجود الثلاثي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

صلاح واثق من تحقيق ليفربول إنجاز بنهاية الموسم

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل لاعب في إفريقيا 2023

إبراهيم صلاح: عبدالشافي يعطي درسًا في الإخلاص للزمالك

تشكيل ليفربول الرسمي أمام شيفيلد يونايتد.. محمد صلاح في الهجوم

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفلد في الدوري الإنجليزي

بانينكا: لعبت ضد الزمالك وإنتقال صلاح للدوري السعودي خسارة لمسيرته
الجريدة الورقية