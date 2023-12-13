الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يجهز محمود الونش بمباراة ودية

الونش
الونش

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك سوف يجهز محمود الونش مدافع الفريق العائد من إصابة الرباط الصليبي، بخوض مباراة ودية.

إقرأ أيضًا..

txt

موقف الونش من خوض مواجهة المصري البورسعيدي

txt

الونش يدعم الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يخوض مباراة ودية عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، من أجل تجهيز المدافع ومنحه حساسية المباريات قبل خوضه أي مباراة رسمية".
 

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل عودة المدافع محمود حمدي الونش في الظهور خلال المباريات المقبلة، وذلك لتجهيزه من الناحية الفنية بشكل أكبر.

ولن يكون الونش متواجدًا ضمن قائمة مباراة المصري البورسعيدي وإن كان هناك تفكير في تواجده على مقاعد البدلاء دون المشاركة.

ويرى الجهاز الفني للأبيض أن مسألة عودة الونش بعد تعافيه من الإصابة مباشرة قد يضره ويحتاج لمزيد من الوقت ليكون اكثر جاهزية من الناحية الفنية.

مواد متعلقة

معتمد جمال يكشف موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك

طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش للإمارات

الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات

الونش والجزيري يواصلان خوض البرنامج التأهيلي

طبيب الزمالك يكشف مستجدات برنامج الونش التأهيلي

الونش يخوض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي

طبيب الزمالك يعلن تعافي ثلاثي الفريق وتطورات إصابة الونش
الجريدة الورقية