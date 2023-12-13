الأمير فيصل بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .. بحث عنه الملايين خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية، والتي كان من بينها تعيين الأمير فيصل بن سلمان مستشارا خاصا للعاهل السعودي بمرتبة وزير.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فجاءت قرارات التعيين التي أصدرها العاهل السعودي كالتالي: