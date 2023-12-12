محافظ المنيا ... الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية خلال العملية الإنتخابية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشعب المصري قدم ملحمة وطنية و صورة حضارية ، تعبر عن إيمانه بضرورة الحفاظ على إنجازات دولته الوطنية الحديثة ، واستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وأن معدلات التصويت غير المسبوقة .

جاءت لتعكس زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة ، مشيداً ، بأداء كافة الجهات المعنية والقائمين على سير العملية الإنتخابية ، وخروجها بشكل يليق بحضارة مصر وتاريخها ، ومسيرة الديمقراطية نحو الجمهورية الجديدة، وجاء ذلك خلال تصريحات محافظ المنيا من داخل غرفة العمليات الرئيسية ، بديوان عام المحافظة المنعقدة على مدار الساعة ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

حيث أعلن المحافظ ، عن الإنتهاء من عملية التصويت ، وغلق صناديق الإقتراع في اليوم الثالث والأخير من الإنتخابات الرئاسية 2024 ،ـ بجميع اللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة ، مضيفاً ، أن العملية الإنتخابية تمت في أجواء مستقرة وهادئة ، دون معوقات أو تجاوزات، وبمنتهى النزاهة والشفافية.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد من يحق لهم التصويت بالإنتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا يبلغ 3 مليون و689 الف و5 ناخبين، موزعين على 508 مراكز انتخابية، بإجمالي 585 لجنة فرعية ، بالإضافة، إلى 3 لجان للوافدين على مستوى المحافظة .