الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا ... الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية خلال العملية الإنتخابية

حشود المواطنين امام
حشود المواطنين امام اللجان الإنتخابية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشعب المصري قدم ملحمة وطنية و صورة حضارية ، تعبر عن إيمانه بضرورة الحفاظ على إنجازات دولته الوطنية الحديثة ، واستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وأن معدلات التصويت غير المسبوقة .

 

جاءت لتعكس زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة ، مشيداً ، بأداء كافة الجهات المعنية والقائمين على سير العملية الإنتخابية ، وخروجها بشكل يليق بحضارة مصر وتاريخها ، ومسيرة الديمقراطية نحو الجمهورية الجديدة، وجاء ذلك خلال تصريحات محافظ المنيا من داخل غرفة العمليات الرئيسية ، بديوان عام المحافظة المنعقدة على مدار الساعة ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

 

حيث أعلن المحافظ ، عن الإنتهاء من عملية التصويت ، وغلق صناديق الإقتراع في اليوم الثالث والأخير من الإنتخابات الرئاسية 2024 ،ـ بجميع اللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة ، مضيفاً ، أن العملية الإنتخابية تمت في أجواء مستقرة وهادئة ، دون معوقات أو تجاوزات، وبمنتهى النزاهة والشفافية.

 

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد من يحق لهم التصويت بالإنتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا يبلغ 3 مليون و689 الف و5 ناخبين، موزعين على 508 مراكز انتخابية، بإجمالي 585 لجنة فرعية ، بالإضافة،  إلى 3 لجان للوافدين على مستوى المحافظة .

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