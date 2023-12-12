رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يعلن غلق جميع اللجان الانتخابية وبدء الفرز

بنهاية عملية التصويت في جميع اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، عن غلق جميع اللجان الانتخابية وأن العملية التصويتية قد تمت بنجاح تام. حيث تم تنظيم 451 لجنة انتخابية في محافظة أسيوط لاستقبال الناخبين.

وأكد المستشار نادي شهدت عملية التصويت في أسيوط إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين، حيث شهدت اللجان ازدحامًا لإدلاء الأصوات. وقد تم تنظيم العملية بشكل منظم وسلس، حيث تم الاستعانة بالعديد من العناصر الأمنية لتأمين اللجان وضمان سلامة العملية وضمان سلامة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية.

في تصريحات خاصة لـ “الوفد” أشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، إلى وصول بعض نتائج الفرز من مراكز الاقتراع إلى اللجان العامة. وقد أعرب المستشار نادي عن إشادته بالعملية الانتخابية التي تتم بشكل سلس ومنظم في العديد من المراكز بالمحافظة.

وأضاف المستشار نادي بأن جميع التقارير إيجابية الواردة من اللجان الفرعية علي مدار الثلاثة أيام الأنتخابية بشأن سير العملية الانتخابية، إذ تم اكتمال النصاب القانوني وتم فتح عمليات الفرز والعد والتجميع في وقتها المحدد. وأشاد المستشار نادي بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية في ضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمين كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات.

ونصح المستشار نادي عبدالحفيظ بضرورة الانتظار للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات وأكد المستشار نادي على أهمية احترام إرادة الشعب والاعتراف بالمرشح الفائز، وتهيئة البيئة المناسبة للاستقرار والتقدم في الفترة القادمة.

وفي نهاية تصريحاته، دعا المستشار نادي عبدالحفيظ جميع المواطنين إلى الانتظام والهدوء وعدم التأثر بالشائعات أو التكهنات، وأن يقدموا الدعم والتعاون الكامل للجهات الرسمية المسؤولة عن اكتمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية. وأبدى تفاؤله ببناء مستقبل مشرق لمصر من خلال الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة.

وفي ذات السياق بدأت عملية فرز الأصوات وإحصاء النتائج. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في وقت لاحق وينتظر الجميع بفارغ الصبر النتائج النهائية لهذه الانتخابات الهامة التي ستحدد مستقبل البلاد. وبغض النظر عن النتيجة، فإنه من المهم أن يحترم الجميع إرادة الشعب ويعملوا سوياً لتحقيق التطلعات والتحديات التي تواجه مصر في المستقبل القريب.