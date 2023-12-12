الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حلا شيحه تلتقي أشرف زكي وتعتذر لجميع فناني مصر

أشرف زكي وحلا شيحة
أشرف زكي وحلا شيحة

التقت الفنانة حلا شيحه اليوم الثلاثاء؛ بالدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر علي دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.

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