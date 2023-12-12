خبيرة التغذية ولاء الصياد تقدم نصائح للأمهات للحفاظ على وزن أطفالهن

قالت ولاء الصياد، خبيرة التغذية، إن الطفل خلال فترة الحمل يمكن أن يصاب بالسمنة، وهذا يكون مسؤولية الأم، ويرجع هذا لوزنها عند الحمل، فإذا كان وزنها زائد فهذا قد يؤثر على الطفل من حيث الوزن والصحة، والسبب الثاني هو طعامها أثناء فترة الحمل.

وأوضحت الصياد أنه إذا كان الطفل مصابًا بالسمنة الوراثية فعلى الأم تعويده على نظام غذائي معين يحافظ على وزنه، لافتة إلى أنه لا يمكن القول أن الطفل مصابًا بالسمنة، لكن الصواب هو أن الطفل عند تناول طعام خاطئ، زاد وزنه، ويمكن علاج ذلك بإصلاح نظامه الغذائي لضبط وزنه.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الطفل لا يقوم بعمل "دايت" ليقل وزنه، فالطفل في مرحلة نمو حتى يبلغ 12 عامًا، وإذا ذهب لطبيب أو أخصائي تغذية عليه أن يحافظ على ثبات وزنه، فعندما يزيد طوله يزيد وزنه بالتبعية ولا يحتاج وقتها إلى خسارة وزن.

وأكدت ولاء الصياد أنه للحفاظ على وزن الطفل، لابد من منعه من تناول الأطعمة المقلية والوجبات الجاهزة والعصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.