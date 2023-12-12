الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مظاهرة لنقابات العمال الأوربية للمطالبة بخفض الضرائب على الرواتب.. صور

مظاهرة العمال بايطاليا
مظاهرة العمال بايطاليا

 

 

 


تظاهر صباح اليوم الثلاثاء أكثر من ألفي مسؤول نقابي يمثلون جميع نقابات العمال الأوربية امام مبنى البرلمان الأوربي، للمطالبة بخفض الضرائب على رواتب العمال فى أوروبا وحول العالم .

حيث تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمميزات ضرائب مخفضة والكثير من المعافاة الضريبية والمنح وغيرها فى نفس الوقت الذى تطبق فيه حزم ضريبية على رواتب العمال وسياسة تقشف تزيد من شدة الضغوط الحياتية على حياة العمال وتهدد استقرارهم المعيشي واسرهم .

وكانت نقابة (ويل) الإيطالية في مقدمة قادة التظاهرة برعاية سكرتير عام النقابة بيير باولو بومباردييري ,والذى كان فى معيته الدكتور عيسي إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا الذى صرح أن هناك موجات من الغضب بين العمال الإيطاليين بسبب ضعف الرواتب وإرتفاع نسبة الضرائب وتردى الخدمات الإجتماعية مايهدد مستقبل العمالة فى إيطاليا ومستقبل الصناعات الإيطالية نفسها .

وتابع عيسى اسكندر: "أضف إلى ذلك إنخفاض نسبة المواليد والتى اثرت بالفعل على التعداد السكانى للشعب الإيطالي الذى يشهد إنخفاضا سكانيا يهدد مستقبل الدولة الإيطالية" .

 

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