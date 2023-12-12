أدلى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته بالمدرسة البريطانية بالتجمع الأول ، وسط حضور كبير من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم لإستكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في اليوم الثالث والأخير من التصويت.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية ،بالتنظيم الجيد للعملية الإنتخابية، وحسن الإستقبال للناخبين من جانب رجال الشرطة، واللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات، لافتا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، بإعتبارها الإستحقاق الدستوري الأهم في الوقت الراهن، بصورة تليق بمصر، صاحبة المكانة الكبيرة والتأثير الفاعل إقليمياً ودولياً.

رئيس الأكاديمية العربية يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية ويؤكد: الناخبين أبهروا العالم

وأوضح عبدالغفار ، أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية، وأكدوا للعالم أجمع، من خلال حجم المشاركة "غير المسبوقة" في الانتخابات الرئاسية 2024، مدى حرصهم في الحفاظ على أمن واستقرار مصر، مشيدًا بوعي الناخبين والمظاهر الحضارية والمشرفة لكل الأسر المصرية التي شاركت في العملية الإنتخابية علي مدار 3 أيام متواصلة دول كلل أو ملل،مشيراً إلى أن صورة طوابير المصريين أمام اللجان ومشاركتهم في هذه الانتخابات أبهرت العالم وفاقت كل التصورات والتوقعات.