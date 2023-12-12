الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء أعمال الفرز الأصوات في اللجان الفرعية ببني سويف

بدء فرز اصوات انتخابات
بدء فرز اصوات انتخابات الرئاسة

بدأت أعمال الفرز في اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية بمحافظة بني سويف، حيث أغلقت اللجان الفرعية أبوابها في التاسعة مساءا، وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات في فتح الصناديق.

وفي لجنة مدرسة ابشنا بمركز بني سويف، بدأ المستشار محمد الزيني رئيس اللجنة المشرفة في فرز اصوات الناخبين، وسط حالة من الهدوء التام، بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتالية.

يذكر أن محافظة بنى سويف تشهد إجراء الإنتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرا انتخابيا يشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية، وغيرها من المقار الإدارية، كما جرى تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف، و الفشن، و الواسطى، لإتاحة الفرصة للمغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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الجريدة الورقية