رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: استمرار العمل في 14 لجنة

في خضم اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية في مصر، فقد أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، عن إغلاق 437 لجنة فرعية ويتم استمرار العمل حتى الآن في 14 لجنة فرعية فقط بسبب ارتفاع كثافة الناخبين فيها

وفي سياق متصل تعتبر هذه الأرقام إشارة واضحة إلى الإقبال الجماهيري الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتظهر الحاجة لوجود عدد من اللجان الفرعية إضافية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. وقد تجاوزت كثافة الناخبين في بعض اللجان الفرعية المستويات المتوقعة، ولذلك تقرر إغلاقها حفاظًا على سلامة ومصلحة الناخبين.

يجب أن نشيد بالجهود التي تبذلها اللجان الفرعية ولجان متابعة الانتخابات في التعامل مع هذه الكثافة الكبيرة من الناخبين وتنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بشكل صحيح وفعال. إن استمرار عمل 14 لجنة فرعية بعد إغلاق الباقي يعكس التزام اللجان بضمان حقوق الناخبين وتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة.

من المتوقع أن تمتد فترة العمل في هذه اللجان الفرعية الباقية حتى الانتهاء من عملية التصويت وإحصاء الأصوات، وهذا يعكس الروح الديمقراطية التي تسود الانتخابات والحرص على ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.

في الوقت الذي نترقب فيه النتائج النهائية لهذه الانتخابات الرئاسية، يجب علينا أن نثني على الشعب المصري الذي أظهر إرادته وحرصه على المشاركة الفاعلة في اختيار رئيسهم الجديد. إن هذا المشهد الديمقراطي يعكس الرغبة الحقيقية للمصريين في العيش في دولة ديمقراطية حقيقية والمساهمة في تشكيل مصيرهم ومستقبلهم.

باختتام هذه الانتخابات الرئاسية، يجب علينا أن نذكر أن المرشح الفائز لن يتحمل مسؤولية بناء الوطن بمفرده، بل يتوجب على الشعب المصري توحيد جهوده والعمل بروح الوحدة والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار. إن التحديات التي تواجه مصر تتطلب منا أن نكون جميعًا جزءًا من العملية الديمقراطية وأن نسعى لبناء مستقبل أفضل لجميع المصريين.