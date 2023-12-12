بدء أعمال الفرز داخل اللجان الانتخابية بـالإسماعيلية

بدأت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء أعمال الفرز داخل لجان الاقتراع على مستوى المحافظة، وذلك بعد انتهاء استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي اجريت تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، علي مدار 3 ايام سابقة.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ورصدت بوابة الوفد الالكترونية اعمال فرز الأصوات في لجنة مدرسة الشهيد جواد حسني بحي ثان بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار احمد غنيم.