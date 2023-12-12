إغلاق اللجان الإنتخابية بعد انتهاء أعمال التصويت بالإسماعيلية

أغلقت منذ قليل عدد من المقار الانتخابية بالاسماعيليه وتم تسليم صناديق الاقتراع داخل اللجان في انتخابات الرئاسة في يومها الاخير اليوم الثلاثاء.فيما استمر التصويت داخل اللجان التي يتواجد بها ناخبين لم يدلوا بأصواتهم بعد .

وكانت الساعة الأخيرة قبيل اغلاق اللجان شهدت إقبالا من الناخبين على التصويت وتزاحم عدد من المواطنين في محيط المقار الانتخابية.

ووجه محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات وجميع المرافق العامة والخدمية؛ من أجل تسهيل وتيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ أمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية.

من الجدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.