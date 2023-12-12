فيديو| كثافة عددية للسيدات أمام المقار الانتخابية قبيل إغلاق اللجان في الأقصر

شهد المقر الانتخابي "مدرسة ابو الحجاج الابتدائية" بوسط الأقصر، كثافة عددية، وحشد نسائي قبيل إغلاق اللجان، في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024.

ورصدت عدسة الوفد طوابير للسيدات أمام مقر اللجان الانتخابية بمدرسة ابو الحجاج، وسط تأمينات مشددة بمحيط اللجان.

وكان اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة، قد شهد زيادة الإقبال على اللجان من قبل الناخبين، خلال الفترة المسائية من اليوم.

يشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

ويتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

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