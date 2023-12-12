طلعت محرم يطمئن على المصابين في المقاولون.. والفريق يواصل استعداده للطلائع

عقد الكابتن طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جلسة مع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين .

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وحصل محرم على تقرير شامل من طبيب الفريق بشأن المصابين والبرامج العلاجية التي يخضع لها اللاعبين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري ويغيب عن الفريق أكثر من لاعب بسبب الإصابة.

ويواصل الفريق تدريباته تحت قيادة طلعت محرم حيث يكثف المدير الفني وجهازه المعاون من الجلسات الجماعية والفردية مع اللاعبين على هامش التدريبات.