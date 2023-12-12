اقبال على التصويت بالساعات الأخيرة في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية شهد توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية بكثافة عالية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن اليوم الثلاثاء شهد إقبالا كثيفا ومشاركة إيجابية من المواطنين ، لافتا الى انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى شكاوى او معوقات، وذلك منذ فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى مساء اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه أشرف الدوادي محافظ قنا، الشكر للأجهزة المعنية على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى لخروج المشهد الانتخابي بالشكل المشرف.

وأشاد المحافظ، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، والذى يسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة، مثمنا دور الشباب والمرأة الواضح في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف أن الشعب القنائى يأتي دائما في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات، وهو ما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة ، الذين يسعون دائما لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التى تشهدها المحافظة من خلال المبادرة الوطنية "حياة كريمة"..

واستمر تدفق الناخبين، بمحافظة قنا، فة مختتم أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، إلى لجان الاقتراع، البالغ عددها 10 لجان عامة، 312 مركز انتخابيًا، و314 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي، مسيرة كبيرة، خرجت من كلية التربية الرياضية وطافت بميادين مدينة قنا عاصمة الإقليم، بمشاركة واسعة من الأهالي الذين بادروا بالانضمام للمسيرة الوطنية فى ثالث أيام الانتخابات.